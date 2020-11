Sich als Elternteil eines Grundschülers durch den Informationsdschungel der Schule zu graben, das kann mitunter ziemlich anstrengend sein. Abhilfe schaffen soll „Klasse! Die Grundschulapp Rheinland-Pfalz“. Seit Beginn des Schuljahres finden Eltern dort allgemeine Informationen zu Grundschulen in Rheinland-Pfalz – und zwar in zehn verschiedenen Sprachen. Und dann gibt es noch den Bereich „Meine Schule“ in der App. Davon profitieren übrigens auch Mußbacher Eltern.

Unter der Rubrik sollen die Eltern von der Grundschule des eigenen Kindes direkt mit Neuigkeiten versorgt werden und zum Beispiel den schuleigenen Terminkalender finden. Mit dabei sind indes noch nicht alle Grundschulen; eine der Pilotschulen, die das Projekt testen und nun den Entwicklern ihre Erfahrungen zurückgemeldet haben, ist die Grundschule Mußbach. Vor den Herbstferien haben sich die Lehrer fortgebildet, nun speist die Schule auch eigene Infos und Mitteilungen in das Programm ein.

Rektor: „Einfach zu bedienen“

Rektor Lars Lindner findet die App „ganz geschickt“ und „einfach zu bedienen“. Hilfreich sei der Mix aus allgemeinen Informationen und schulinternen Neuigkeiten. Erstere fände man sonst eher auf Seiten des Ministeriums. „Das würde sonst die Schulhomepages aufblähen“, erklärt Lindner.

Svenja Abel, deren Tochter die zweite Klasse der Mußbacher Grundschule besucht, hält die App für eine gute Idee. „Man muss die App nicht ständig kontrollieren“, sagt sie, stattdessen könne man sich auch einfach per Push-Nachricht informieren lassen, wenn die Schule eine Neuigkeit verbreitet hat. Nützlich sei außerdem der Kalender mit wichtigen Terminen, den sie mit ihrem Smartphone-Kalender synchronisieren könne.

Sinnvoll wäre es, wenn es noch einen abgeschlossenen Bereich nur für Eltern gebe, über den dann auch Elternbriefe verschickt werden könnten. Allerdings sei man mit der App prinzipiell auf einem guten Weg, meint Abel, und ergänzt: „Man will ja auch Papier sparen.“