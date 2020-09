Die Grünen-Fraktion im Neustadter Stadtrat hat am Montagabend eine Doppelspitze gewählt: Bis Ende der aktuellen Legislaturperiode sollen Elke Kimmle und Rainer Grun-Marquardt als gleichberechtigte Vorsitzende die achtköpfige Fraktion führen. Die Wahl war nach dem Rückzug von Barbara Hornbach aus der Fraktionsspitze und dem Stadtrat notwendig geworden. Hornbach will beruflich noch einmal durchstarten.

Eine Doppelspitze ist neu, beantragt hatte sie nach Angaben der Grünen Grun-Marquardt selbst. Er wurde zudem in den Bauausschuss gewählt. In der Fraktion wird er weiterhin für die Themen Mobilität und Verkehr, Stadtplanung und Innenstadt sprechen. Elke Kimmle wurde zusätzlich in den Hauptausschuss gewählt. Sie spricht künftig für die Themen Umwelt, Klima und Soziales.

Die neue Fraktionsspitze will nach eigenen Angaben noch aktiver den eingeschlagenen politischen Weg weiterführen und sich in die 2021 anstehenden Bundes- und Landtagswahlen einbringen. Geschäftsführerin der Fraktion bleibt Diana Levis-Hofherr.