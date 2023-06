Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das erste Neustadter Demokratiefest soll am 28./29. Mai 2022 und damit im Kalender nah am ursprünglichen Hambacher Festdatum stattfinden. Feierlicher Höhepunkt soll die Verleihung von zwei Preisen an überregionale und lokale Vorkämpfer der Demokratie sein. Dieses von einer Arbeitsgruppe erarbeitete „Grobkonzept“ wurde am Dienstag bei der Sitzung des Kulturausschusses vorgestellt

Man habe ernsthaft überlegt, ob 2022 angesichts der immer noch virulenten Corona-Lage wirklich ein gutes Startjahr für das neue Fest und den neuen Preis sein könne, sagte Oberbürgermeister