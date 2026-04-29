Seinen jährlichen „Großtauschtag“ veranstaltet der Briefmarkensammlerverein Neustadt wieder am Sonntag, 3. Mai, in der Mehrzweckhalle in Lachen-Speyerdorf, Karl-Ohler-Straße 23A. Briefmarkensammler und auch einige Händler aus der Region bieten an fast 60 Tischen Briefmarken, Belege, Alben, Ansichtskarten und Sammelzubehör an. Außerdem ist die Ausstellung „Der Verein und seine Jugendgruppe stellen sich vor“ zu sehen. Mit Exponaten wie Neustadter Stempel aus verschiedenen Jahrhunderten oder einer „Heimatsammlung Lambrecht“ mit alten Briefen und Ansichtskarten wolle der Verein den Besuchern das Hobby der Philatelie nahebringen, heißt es in einer Mitteilung. Die Jugendgruppe des Briefmarkensammlervereins präsentiert ihre Arbeit auch an einem Informationsstand. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.bsv-nw.de.