Die Truppe schien am Samstag im Garten der Villa Böhm in Witz und Verve über sich selbst hinauszuwachsen – eine Premiere nach Maß für ein Sommervergnügen par excellence.

Was für eine Aufregung gleich zu Beginn! Die Dienerschaft wuselt umher, schleppt Stellwände, sortiert Utensilien, kichert, gackert und lacht. „Contenance! Contenance!“ ruft da ein wichtigtuerischer Maître Jacques, der nicht nur als Koch, sondern auch als Stallmeister in Person von Timo Auer durch liebenswert verzweifelte Ernsthaftigkeit glänzt. Die Dienerschaft ist noch nicht richtig abgeschwirrt, da hört man schon ein ekstatisches Stöhnen im Salon. Der alte Geizhals Harpagon kann das nicht sein, nein, zum Vorschein kommt leicht derangiert seine vermeintlich tugendhafte Tochter Elise, die von Celina Haag mit natürlich robusten Selbstbewusstsein ausgestattet wird. Eine Eigenschaft, die auch ihrem in dieser Situation gar nicht so heimlichen Liebhaber Valère nicht fehlt, den Simon Siener mit zunehmend kühner werdender Überlegenheit untermalt, was seinem Doppelspiel als Einschleimer vom Dienst und Retter in der Not in ein reizvolles Zwielicht rückt.

Schlag auf Schlag geht es also schon in den ersten Minuten dieses zweistündigen Bühnenfests zu, das mit vielen Zitaten an die Inszenierung des gleichen Stücks vor exakt 50 Jahren erinnert. Das damalige Plakat hängt als gerahmtes Bild im jetzigen Salon, die Gesichter der Darsteller sind wieder weiß gekalkt, die Kostüme im gleichen Stil – alles aber ist viel opulenter, frischer und damit ein gutes Zeichen für die Zukunftsfähigkeit der Laienspielgruppe, die dieses Jahr unter der bravourösen Leitung von Isolde Opielka agiert. All die Doppeldeutigkeiten und Missverständnisse, die es im Originaltext (hier in der deftigen Übersetzung von Herbert Wochinz) ohnehin schon en masse gibt, zündet Opielka in ihrer rasanten Inszenierung mit raffinierten Regieeinfällen, erweitertem Personal, eigenen Textzugaben, schrillen Kostümen und Zuspitzungen zu einem knallbunten Commedia dell’Arte-Feuerwerk.

Sogar der im Stil des 17. Jahrhunderts allzu vorhersehbare Schluss mit Familien- und Paarzusammenführung wird „als etwas, das es eigentlich nur im Theater geben kann“,auf kluge Weise ad absurdum geführt. Alles ist überdreht, und doch ist der rote Faden straff gespannt, das Wesentliche pointiert, das Gegensätzliche kontrastiert und das Zusammengehörige akzentuiert. Die kernige Elise und ihr feinsinniger Bruder Cléante, den Nico Müller glaubhaft als einen sich zu eigener Stärke besinnenden Liebenden entwickelt, sind von Kopf bis Fuß in Rosé und Blau gehüllt. Cléantes angeschmachtete Mariane, die von Magalie Winter in bezaubernd unschuldige Anmut gehüllt wird, trägt keusches Weiß und bildet damit den maximalen Kontrast zur Kupplerin Frosine, der Christine Bachtler einen umwerfenden Auftritt verleiht. Ihr optisches Pendant ist die Titelfigur, der Geizige, den Siegfried Kralik durch eindringliche Mimik und minimalistische Gestik mit maximaler Wirkung personifiziert. Von schmächtiger Gestalt, gekleidet in erbarmungswürdig abgewetzten Glanz, aber voll vibrierender Energie und krankhafter Eindringlichkeit scheucht er seinen Diener La Flèche – beherzt bespielt von Andreas Müller – , demütigt seine Kinder, huldigt dem reichen Anselme (Volker Obry, der auch als Vermittler und Kommissar agiert) und hadert mit der ganzen Welt, die für ihn nur aus seinem mickrigen Haushalt besteht.

Dementsprechend skurril dirigiert und instruiert er seine eingeschüchterte, zugleich belustigte Dienerschar (Julius Bachtler, Charlène und Stephanie Bresser, Ella Lück, Annette Münch, Volker Obry, Katrin und Nele Reif, Nico Wagner), die mal im Chor und mal in solistischen Sentenzen die Regel des sparsamen Haushaltens aufsagen muss. Nur in seinem Keller, bei seiner prall gefüllten Geldkassette, löst sich Harpagons schmerzhafte Anspannung. Fast bekommt man Mitleid mit diesem von allen (guten Geistern) verlassenen Geizhals, der sich ausschließlich über die Mehrung seines leblosen Vermögens freuen kann, während oben, im Salon, alle Liebenden zueinander finden und die Festgesellschaft im Champagner und im Applaus eines begeisterten Publikums baden kann.

Weitere Aufführungen

„Der Geizige“ wird im Park der Villa Böhm noch gespielt am 19., 20., 27., 28. Juni sowie 3., 4., 5., 10., 11. Juli, jeweils ab 20 Uhr. Karten (21/17,70 Euro) unter www.reservix.de.

