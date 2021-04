Als „eine Wucht“ bezeichnet Robin Rothe das Mittagessen am Donnerstag. Nicht nur er hatte etwas von der Paella, sondern alle Besucher, die zum Mittagessen in die Tagesbegegnungsstätte Lichtblick in der Neustadter Amalienstraße gekommen waren.

Wie viele Portionen des spanischen Reisgerichts genau über den Tisch gegangen sind, kann der Lichtblick-Leiter nicht beziffern. „Aber donnerstags sind es in der Regel zwischen 40 und 80 Essen für unsere Mitarbeiter und von Bedürftigkeit betroffene Menschen.“ Es wären wohl sehr viel mehr gewesen, hätte der Lichtblick dafür geworben. „Doch da war ich wegen der aktuellen Corona-Situation lieber zurückhaltend“, erklärt Rothe, der sich als großen Paella-Fan bezeichnet.

Spende von Catering-Service

Die Freude über das Mahl war auch deshalb so groß, weil es eine Spende des Gimmeldinger Cateringservices „From Spain to Pfalz“ war. „Sie sind von sich aus auf uns zugekommen“, freut sich Rothe. Der Einfachheit beim Transport halber habe das Unternehmen die Ausgabebleche abgeholt, befüllt und wieder nach Neustadt gebracht.

Weil nicht jeder Meeresfrüchte mag, die traditionell in der Paella serviert werden, wählte der Catering-Service stattdessen Chorizo, eine spanische Wurstsorte. „Wir bekommen oft gutes Essen von hiesigen Restaurants, aber so etwas Ausgefallenes ist dann doch selten“, sagt Rothe.