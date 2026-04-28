Der Vorverkauf startet am 4. Mai.

Fast als kleines Festival des europäischen Films präsentiert sich in diesem Jahr der „Filmfrühling“, der sich zudem diesmal ganz auf Bad Dürkheim konzentriert. Zu sehen sind im idyllischen Kurgarten von 30. Mai bis 21. Juni nicht weniger als 18 Filme für Erwachsene plus vier für jüngere Zuschauer. Auch ein Publikumspreis soll erstmals vergeben werden.

Sechs Filme aus Deutschland, sechs aus Frankreich, der Rest verteilt auf Spanien, die Schweiz, Norwegen, Polen und Nordmazedonien – so international und so europäisch zeigt sich in diesem Jahr das Filmangebot. Die Herausforderung bestehe immer darin, Filme zu finden die einerseits für Publikum sorgten, andererseits aber auch unter künstlerischen Gesichtspunkten überzeugten, erklärte Festivalgeschäftsführer Michael Kötz gestern bei der Programm-Pressekonferenz das Dilemma. Denn der „Filmfrühling“, der in der Corona-Zeit 2021 als kleiner Bruder des großen „Festivals des deutschen Films“ in Ludwigshafen aus der Taufe gehoben wurde und nach Stationen in Limburgerhof, Bobenheim-Roxheim und Speyer 2025 erstmals in Bad Dürkheim zu Gast war, finanziere sich zu 100 Prozent selbst aus Ticketeinnahmen plus etwas Sponsorenunterstützung.

So kommen diesmal Filme wie „Ein fast perfekter Antrag“ mit den Publikumslieblingen Iris Berben und Heiner Lauterbach, der neueste „Stromberg“ mit Christoph Maria Herbst und Hape Kerkeling als Horst Schlämmer zum Einsatz, aber eben auch eine komplexe Literaturverfilmung wie „Stiller“ oder eine Ethno-Komödie aus Nordmazedonien. „Es ist kein einziger Film dabei, den wir nicht auch freiwillig anschauen würden“, sagte Kötz stellvertretend für das ganze Festivalteam, dem auch noch Ehefrau Daniela als Programmleiterin und Klaus-Matthias Wichmann als Technischer Direktor angehören. Alle Filme werden mehrfach gezeigt – zwischen zwei- und fünfmal, je nach erwartetem Zuschauer-Zuspruch.

Das Festival ist diesmal fünf Tage länger

2025 war neben der Kurstadt auch noch Ludwigshafen als Standort im Spiel. Das ist in diesem Jahr anders, und deshalb wurde auch die Dauer verlängert: 22 statt 17 Tage flimmert die Leinwand diesmal auf der großen Wiese zwischen Achat-Hotel und Café Exquisit. „Wenn man aus zwei Standorten einen macht, muss man etwas bei der Länge zugeben“, sagte Kötz, schließlich sei Kino unter freiem Himmel extrem wetterabhängig. Da müsse man Regen-Tage ausgleichen können. Auch ein größeres Catering-Zelt ist vorgesehen. Denn mit über 16.000 Zuschauern war das Festival im vergangenen Jahr auch finanziell ein großer Erfolg. „Da wir diesmal einen längeren Zeitraum haben, hoffen wir, dass wir das noch steigern können“, erklärte Bad Dürkheims Bürgermeisterin Natalie Bauernschmitt, die das Angebot, bei dem die Stadt das Terrain und die Logistik zur Verfügung stellt, als Win-Win-Situation für beide Seiten charakterisierte: „Es kam unglaublich gut an. Wir hatten fast nur positive Rückmeldungen.“

Eine Neuerung ist 2026 ein Publikumsvoting, bei dem die Zuschauer Noten verteilen und Freikarten für das Festival in Ludwigshafen gewinnen können. Der Versuchsballon mit dem Kunstverein, bei dem 2025 einmal zu einem Filmkunst-Gespräch geladen wurde, wird ausgebaut zu einer ganzen Reihe mit drei Veranstaltungen, bei denen jeweils nach einer Vorstellung der Austausch mit dem Publikum gesucht werden soll. Bei den Kinderfilmen, von denen es diesmal vier gibt, sollen auch die Schulen mit ins Boot geholt werden. Die öffentlichen Termine am Wochenende gibt es aber weiterhin auch.

Noch Fragen?

Der Eintritt pro Film liegt bei 13 Euro (für die Kinderfilme 6 Euro). Der Vorverkauf startet am kommenden Montag, 4. Mai, um 10 Uhr unter www.filmfruehling.de. Es handelt sich dabei um den einzigen Verkaufskanal. Auch die Optionen „Liegestuhl mit Wein und Tischchen“ und „Picknick im Korbsessel“ sind wieder buchbar. Kopfhörer gibt es kostenlos. Die Gastronomie öffnet werktags um 16 Uhr, am Wochenende und an Fronleichnam um 14 Uhr.



„Filmfrühling 2026“ - Die Filme des Erwachsenen-Programms

Die progressiven Nostalgiker

Die etwas andere Culture-Clash-Komödie aus Frankreich (im Original: „C’était mieux demain“) erzählt von einem Kleinbürger-Ehepaar, das durch einen Stromschlag aus dem Jahr 1958 mit seinen Rollenzwängen und Geschlechterklischees in die Jetzt-Zeit katapultiert wird und seine Welt vor allem durch die gesellschaftlichen Entwicklungen der vergangenen 68 Jahre völlig auf den Kopf gestellt sieht. Die Tochter zum Beispiel, die eigentlich nur heiraten sollte, ist Ärztin und will – horribile dictu – eine Frau heiraten.

22 Bahnen

Das sensible und auch an den Kinokassen recht erfolgreiche Debüt-Drama der jungen Regisseurin Mia Maariel Meyer nach der Vorlage des gleichnamigen Bestsellers von Caroline Wahl begleitet die junge Tilda, die vor einer großen Entscheidung steht: einen Doktorandenplatz in Berlin anzunehmen oder weiterhin für ihre depressive Mutter und ihre kleine Schwester zu sorgen. Ähnlich wie beim Schwimmen, bei dem sie immer genau 22 Bahnen zurücklegt, ist auch ihr ganzes Leben in Schleifen und Wiederholungen gefangen, bis ein neuer Schwimmtrainer ihre Perspektive verändert.

Ein fast perfekter Antrag

Iris Berben und Heiner Lauterbach spielen in dieser deutschen Komödie ein ziemlich gegensätzliches Best-Ager-Duo – sie eine souveräne Frau von heute, er ein mürrischer Mann von gestern –, die im zweiten Anlauf aber irgendwie doch noch zusammenfinden.

Calle Málaga – ein Zuhause in Tanger

Das aus dokumentarisch-naher Perspektive erzählte spanisch-marokkanische Drama portraitiert eine 79-Jährige, gespielt von der einst durch Pedro Almodóvar entdeckten Carmen Maura, die seit Jahrzehnten in der Calle Málaga im spanischen Viertel von Tanger lebt und ihre Wohnung als letzte Bastion persönlicher Identität versteht. Als die Tochter das Appartement verkauft und sie ins Heim soll, sucht sie eine kreative Lösung.

Wie das Leben manchmal spielt

Die in Le Havre in der Normandie spielende französische Tragikomödie (im Original: Marie-Line et son juge) handelt von einer ungestümen Kellnerin aus der Unterschicht und einem einsamen Richter aus gehobenen Kreisen, die zu einer ungewöhnlichen Freundschaft finden. Der französische Charakterdarsteller Michel Blanc ist hier als Richter in seiner letzten Rolle vor seinem Tod zu sehen.

Die Farben der Zeit

Das französische Filmdrama von Regisseur Cédric Klapisch (Originaltitel: „La venue de l'avenir“) folgt vier Verwandten, die durch eine Erbschaft an ein verfallenes Haus in der Normandie voller alter Dokumente und Bilder geraten und dabei das Leben ihrer Vorfahrin Adèle enthüllen, die im ausgehenden 19. Jahrhundert als 18-Jährige nach Paris fuhr, um ihre Mutter zu finden, die sie einst als Baby weggegeben hatte. Dort begegnet sie unter anderem Claude Monet.

Die reichste Frau der Welt

Isabelle Huppert spielt in dieser französischen Tragikomödie (Originaltitel: La Femme la plus riche du Monde), die er in der vergangenen Woche in Deutschland in die Kinos kam, eine Milliardärin, die einem bizarren, schwulen Künstler Hunderte von Millionen Euros in den Rachen wirft – weil sie es will und es sich leisten kann. Der Stoff ist inspiriert vom realen Skandal um Liliane Bettencourt, die Erbin des Kosmetikkonzerns L’Oréal.

Frühstück bei Audrey

Die französische Satire (im Original: „La Poupée“) handelt von einem Kunstrasenverkäufer aus der Provinz, der sich nie von der Trennung von seiner Jugendliebe erholt hat und deshalb mit einer Sexpuppe zusammenlebt. Doch die wird dann plötzlich lebendig und sorgt für Probleme – besonders nachdem noch eine echte Arbeitskollegin sein Herz erobert.

Stiller

Diese schweizerisch-deutsche Koproduktion ist die erste Verfilmung des gleichnamigen Erfolgsromans von Max Frisch aus dem Jahr 1954. Im Mittelpunkt steht ein unter dem Namen James Larkin White reisender Amerikaner, gespielt von Albrecht Schuch, der bei der Einreise in die Schweiz festgenommen wird, weil man glaubt, er sei der vor sieben Jahren verschwundene Bildhauer Anatol Stiller. Doch der Mann leugnet beharrlich: Der Satz „Ich bin nicht Stiller“ eröffnet eine hochkomplexe Parabel über Identität.

Stromberg – wieder alles wie immer

Christoph Maria Herbst schlüpft in der von den Fans lange erwarteten Fortsetzung der Kult-Serie und des Kinofilms von 2014 wieder in die Rolle des Abteilungsleiters Bernd Stromberg. Inzwischen ist um die TV-Dokumentation von einst sowie um seine Person ein wahrer Kult entstanden, und so werden er und einige seiner früheren Untergebenen bei der Capitol-Versicherung zu einer Talkshow eingeladen – doch hat sich mittlerweile einiges verändert, nicht zuletzt in Sachen Political Correctness.

Der Held von Bahnhof Friedrichstraße

Die deutsche Tragikomödie, der letzte Film von Regisseur Wolfgang Becker („Good Bye, Lenin!), handelt von einem unscheinbaren einstigen Reichsbahn-Angestellten, der zum Mauerfall-Jubiläum öffentlichkeitswirksam zum Helden „gemacht“ wird, obwohl die von ihm verantwortete „größte Massenflucht der DDR-Geschichte“ eigentlich eher zufällig passierte. Doch dem einsetzenden Medienhype kann er sich nicht entziehen. Charly Hübner spielt die Hauptrolle.

Nur für einen Tag

Die französische Tragikomödie (Originaltitel: „Partir un jour“) mit Musical-Elementen erzählt von der Gourmet-Köchin Cécile, die ihrer Eltern wegen aus der Großstadt in die Provinz zurückkehrt, wo sie auf ihre frühere Jugendliebe trifft und entdeckt, was wirklich zählt im Leben.

Die Ältern

Die neue Komödie von Sönke Wortmann, die im Februar in die deutschen Kinos kam, stellt die Frage, was mit Eltern passiert, wenn die Kinder dabei sind, groß zu werden. Die Vorlage stammt von Bestseller-Autor Jan Weiler.

Horst Schlämmer sucht das Glück

Hape Kerkeling sieht als Horst Schlämmer, Lokalreporter des „Grevenbroicher Tagblatts“, die Laune im Land im Keller und macht sich deshalb mit eigenwilligen Methoden auf die Suche nach Glück und guter Stimmung. Dabei stolpert er von einem skurrilen Einsatz zum nächsten, ohne zu ahnen, was ihn erwartet. Sogar Markus Söder wird besucht.

DJ Ahmet

Die Ethno-Komödie aus Nordmazedonien („Didzej Ahmet“) handelt von einem jugendlichen Nachwuchs-DJ, der in einem konservativen geprägten Dorf seine Identität zwischen Schafen und Hip-Hop. Auch die Liebe spielt eine Rolle.

Sentimental Value

Das Familiendrama ((Originaltitel „Affeksjonsverdi)“, eine norwegisch-dänisch-schwedisch-deutsch-französische Koproduktion, mit Weltstar Stellan Skarsgård in einer Hauptrolle handelt von zwei Schwestern, die nach dem Tod ihrer Mutter gezwungen sind, sich mit ihrem entfremdeten Vater auseinanderzusetzen, einem einst erfolgreichen Filmregisseur, der sein Comeback plant. Der Film wurde 2025 bei den Filmfestspielen in Cannes seine Premiere mit dem Großen Preis der Jury ausgezeichnet.

Chopin – eine Sonate in Paris

Der polnische Historienfilm (Originaltitel: „Chopin, Chopin!“) erzählt in opulenten Bildern das Leben des Komponisten Frédéric Chopin in den 1830er Jahren – zwischen Liebesabenteuern, besessenem Komponieren und einer Krankheit, die zu seinem frühen Tod führen wird.

Der Pinguin meines Lebens

Die ungewöhnliche spanisch-britische Koproduktion (Originaltitel: „The Penguin Lessons“) handelt von einer ebenso ungewöhnlichen Beziehung zwischen einem Menschen und einem Tier und war 2025 eine der „Arthouse“-Überraschungen in Deutschland. Die Protagonisten sind ein britischer Lehrer, der im Argentinien der Militärdiktatur in einem Internat unterrichtet, und ein ölverschmierter Magellanpinguin, den er am Strand findet und in die Schule bringt.