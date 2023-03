„Wir haben wohl voll ins Schwarze getroffen und waren von der Resonanz total überwältigt“, sagt Steffen Eschmann nach dem ersten Metal-Stammtisch am Samstag in der Weinstube Herberge in der Mittelgasse. „Es war mega viel los, ab 21 Uhr war die Hütte voll.“ Mehr als 60 Liebhaber des Metal-Genres, die teilweise von weiter her anreisten, seien zur Premiere gekommen, um bei Musik, Weinschorle und deftigen Saumagenburgern Kontakte zu Gleichgesinnten zu knüpfen. Auch ein paar zufällig vorbeigekommene „Metal-Neulinge“ seien wegen der guten Stimmung bei der Veranstaltung hängengeblieben. Die „Magie der Weinstube“ habe das Kennenlernen vereinfacht, sagt Eschmann, der als Besitzer des ehemaligen Platten- und Kassettenladens Parasit bekannt ist. Auch ein paar Tonträger hätten am Abend den Besitzer gewechselt. Wirtin Elisabeth Machado verabschiedete die letzten Gäste weit nach Mitternacht. Der nächste Metal-Stammtisch in der Weinstube soll am Samstag, 1. April, ab 18 Uhr stattfinden.