In diesen Minuten hat in der Neustadter Innenstadt ein Protestzug der sogenannten Weißen hinauf aufs Hambacher Schloss begonnen. Nach einer ersten Schätzung der Polizei rund 2500 Teilnehmer wollen damit gegen die politische und wirtschaftliche Situation in Deutschland mobil machen. In der Innenstadt gibt es bis voraussichtlich 12 Uhr Verkehrsbeschränkungen.

Länger gesperrt sind Straßen auf der Hambacher Höhe sowie im Ortsteil Hambach. Das gilt auch für die Zufahrt zum Schloss. Zudem entfällt die Buslinie 502, andere Linien nehmen veränderte Routen. Erste Station der Kundgebung ist ein Parkplatz bei Hambach, von dort können maximal 1500 Teilnehmer bis hoch aufs Schloss. Das Schlossgelände ist bis 15 Uhr zugänglich, das Gebäude bleibt geschlossen.

Viel Polizei und Ordnungskräfte

Die Schloss-Stiftung hatte im Vorfeld jeden Versuch verurteilt, den freiheitlichen demokratischen Rechtsstaat durch Verschwörungstheorien, systematische Falschinformation und unverantwortliche historische Vergleiche verächtlich zu machen. Auf dem Parkplatz am Schloss hat das Neustadter Bündnis gegen Rechts eine Gegendemonstration angemeldet.

Im Einsatz sind Polizei, Ordnungskräfte der Stadtverwaltung, darüber hinaus müssen die Organisatoren des Aufmarschs pro 50 Teilnehmern einen Ordner stellen. Die Stadt hat eine zentrale Einsatzleitung eingerichtet.