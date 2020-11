Auch in diesem Jahr ist in der St. Martiner Pfarrkirche ein großer Früchteteppich zu sehen. Gestaltet wurde er von Rita Dick sowie Pia, Mareike und Anke Ruzika. Das Kunstwerk besteht aus etwa 30 verschiedenen Naturmaterialien und ruft ein christliches Motiv mit aktuellem Bezug ins Gedächtnis. „Besondere Zeiten erfordern ein besonderes Thema“, heißt es dazu in einer Pressemitteilung der Initiatoren. Die Lage rund um Corona könne Angst machen. Doch Angst sei kein guter Ratgeber. „Auch wenn keiner von uns die weiteren Entwicklungen überblicken kann, so haben wir als Christen Hoffnung – Hoffnung, dass Gott bei uns ist.“ Der Früchteteppich solle als Zeichen der Zuversicht Hoffnung schenken und durch die damit verbundenen Spenden bedürftigen Menschen helfen. Mit den gespendeten Geldern würden soziale Projekte in der näheren Umgebung sowie in St. Martins Partnergemeinde Mengwe in Tansania unterstützt. Der Früchteteppich kann wie gewohnt bis zum 27. November von 10 bis 17 Uhr in der Pfarrkirche Sankt Martin besichtigt werden.