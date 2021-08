Von Haushaltswaren über Werkzeug, Bücher, Deko und Spielsachen bis hin zu Kleidern und Schuhen ist beim großen Dorflohmarkt am Sonntag, 8. August, in Esthal alles Mögliche zu finden. Rund 30 Teilnehmer stehen auf der Liste, die Stände sind über das ganze Dorf verteilt. Nach dem Shoppen warten der Tierlehrpfad (ab Ende der Waldstraße) und/oder der Wichtelpfad, der unterhalb des Friedhofs beginnt, auf die Besucher. Stärkung gibt es im Sportheim von 12 bis 22 Uhr oder in der Wolfsschluchthütte, die von 11 bis 18 Uhr geöffnet hat.