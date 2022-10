„Der Lichtblick-Hausratladen erlebt in diesen Tagen teilweise einen Ansturm wie nie zuvor.“ Darüber informiert Hausratladen-Leiter Rolf Raule. Ursache für den Andrang sei eine zunehmende Anzahl von Flüchtlingen (vor allem aus der Ukraine). Es kämen aber auch immer mehr Menschen in den Laden, „die von der Energiekrise und den daraus folgenden höheren Kosten zum Sparen gezwungen sind“, so Raule. Unterm Strich bedeute dies, „dass wir in manchen Bereichen die Wünsche unserer Kunden kaum noch befriedigen können“. Daher ist der Hausratladen auf weitere Spenden angewiesen: „Insbesondere benötigen wir Bettdecken, Kopfkissen, Bezüge, Laken, Handtücher und Wolldecken, aber bitte alles nur in sauberem Zustand. Daneben brauchen wir funktionstüchtige Elektrogeräte wie Bügeleisen, Föhn, Staubsauger und Küchenmaschine.“ Abgegeben werden können Spenden dienstags bis freitags von 11 bis 17 Uhr direkt im Hausratladen in der Talstraße. „Spender, die mit dem Auto kommen, können direkt vor dem Laden halten. Wir helfen auch gerne beim Ausladen“, so Raule. Auch weitere Produkte für den Haushalt sowie Dekoartikel und Bücher seien willkommen – ebenso Antiquitäten. „Sie dienen zur Finanzierung der Kosten, die der Laden zu tragen hat“, sagt Raule. Weitere Informationen gibt es vom Ladenteam unter Telefon 06321 480654.