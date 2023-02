Bei einer Spendenaktion für die Opfer der Erdbeben in der Türkei sind am Samstag auf dem Marktplatz 11.000 Euro zusammen gekommen. Das teilt Organisatorin Yasemin Borulday auf Anfrage mit. Der Ansturm auf das Buffet, das Freunde und Bekannte Boruldays ab sieben Uhr morgens aufgebaut hatten, sei den ganzen Tag über groß gewesen. 80 Prozent der Besucher seien Deutsche gewesen. „Manche sind sogar mit Töpfen gekommen“, unterstreicht Borulday, wie gut die türkischen Spezialitäten ankamen.

Mit der ersten Aktion am vergangenen Dienstag können insgesamt 18.000 Euro an die türkische Hilfsorganisation AHBAP (dt. Anatolische Volks- und Friedensplattform ) überwiesen werden. Borulday will künftig weiter mit Essensverkäufen Spenden generieren, dies sei von den Menschen auch nachgefragt worden. Wann, das könne sie aber noch nicht sagen. „Alle sind jetzt kaputt und müssen sich erst mal ausruhen.“ Denn aufgeräumt wurde am Samstag noch bis 22 Uhr.