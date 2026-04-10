In einem Wohnhaus in Weidenthal ist am Freitag ein Küchenbrand ausgebrochen. Nach Angaben der Feuerwehr der Verbandsgemeinde Lambrecht wurden gegen 13 Uhr mehrere Wehren in die Hauptstraße alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Kräfte stand die Küche im ersten Obergeschoss bereits in Vollbrand. Zwei Trupps unter Atemschutz drangen zur Brandbekämpfung in das Gebäude vor. Der Feuerwehr gelang es nach eigenen Angaben, das Feuer rasch unter Kontrolle zu bringen und ein Übergreifen auf weitere Räume und Etagen zu verhindern. Anschließend wurde das Haus belüftet, um es vom Rauch zu befreien. Außerdem brachten die Einsatzkräfte verbrannte Gegenstände ins Freie und löschten sie dort ab. Eine Bewohnerin, die das Gebäude bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr verlassen hatte, wurde vom Rettungsdienst behandelt und mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Die Ursache des Brandes ist bislang unklar und Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Für die Dauer des Einsatzes blieb die Ortsdurchfahrt voll gesperrt. Insgesamt waren rund 50 Kräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei im Einsatz.