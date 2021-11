(Aktualisiert: 14 Uhr) Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Neustadter Maximilianstraße sind am Mittwochabend mehrere Personen verletzt worden. Nach Angaben der Feuerwehr wurden die Einsatzkräfte kurz vor 22 Uhr alarmiert. Eine Nachbarin hatte den Brand der Dachgeschosswohnung bemerkt. Als die Feuerwehr eintraf, war der Feuerschein gut sichtbar. Flammen schlugen bereits über den Balkon aufs Dach. Die Polizei hatte bereits die 30 Bewohner aus den Wohnungen geholt. Eine Frau erlitt laut Feuerwehr eine schwere Rauchgasvergiftung und kam zur Behandlung ins Krankenhaus. Sie konnte am Donnerstagmorgen aber wieder entlassen werden. Auch zwei Wehrleute erlitten Verletzungen. Außerdem holte die Feuerwehr noch 16 Katzen und einen Hamster aus den Wohnungen.

Schaden „weit über 100.000 Euro“

Das Feuer war rasch unter Kontrolle. Aufgrund der Nachlöscharbeiten und der Suche nach Brandnestern dauerte der Einsatz bis nach Mitternacht. Vier Wohnungen sind derzeit nicht bewohnbar. Die Bewohner kamen bei Bekannten unter. Die Kriminalpolizei übernahm noch in der Nacht in die Ermittlungen. Ein Brandgutachter soll in den nächsten Tagen in die Maximilianstraße kommen. Danach soll es weitere Informationen zur Brandursache geben. Die Schadenshöhe beziffert die Polizei auf „weit über 100.000 Euro“. Während des Einsatzes war die Maximilianstraße zwischen der Wiesenstraße und der Kreuzung Rosengarten komplett gesperrt.