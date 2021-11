Wegen eines Gasgeruchs ist die Neustadter Feuerwehr am Dienstagabend in die Neustadter Roßlaufstraße ausgerückt. Wie die Wehr mitteilt, hatte der Inhaber der Tanzmanufaktur gegen 19 Uhr einen Geruch wahrgenommen, der vom außenliegenden Flüssiggastank käme. Beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte befanden sich alle 16 Tanzschüler vor dem Gebäude. Der Betreiber betätigte den Absperrhahn im Haus. Alle Messungen der Wehr außerhalb wie innerhalb der Manufaktur zeigten jedoch keine Gaskonzentration an. Ursache des Geruchs könnte laut Feuerwehr von einem angrenzenden Gewerbe herrühren, in dem Lacke und Lösungsmittel verarbeitet werden. Im Einsatz waren die Feuerwehr war mit 13 Fahrzeugen und 47 Wehrleuten, die Abschnittsleitung Gesundheit (Leitender Notarzt, organisatorischer Leiter), zwei Rettungsfahrzeuge und die Polizei.