Nicole Erichsen und Gunter Lösel, besser bekannt als die „Stupid Lovers“, gehören längst zum künstlerischen Inventar des Hambacher „Theaters in der Kurve“ – zum ersten Mal waren sie da, als sie noch in Norddeutschland lebten. Am Freitag, 1. April, 20 Uhr, nun schaut das mittlerweile längst in Karlsruhe beheimatete, hochgelobte Improtheater-Duo wieder einmal in dem kleinen, sympathischen Garagentheater am Fuße des Hambacher Schlosses vorbei: mit einer „großen Verkupplungsshow“ irgendwo zwischen „Herzblatt“, Highschool-Musical und „Gott des Gemetzels“. „Dieser Abend ersetzt fünf Flirtkurse, zwei Speed-Datings und 32 Disco-Besuche“, verspricht die Ankündigung. Karten (18 Euro) in der Buchhandlung Quodlibet oder zum Selberdrucken über den Eventim-Ticketshop, erreichbar über www.theaterinderkurve.de.