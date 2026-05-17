Was tun bei großer Hitze? Mit dieser Frage beschäftigt sich die Neustadter Klimaanpassungsmanagerin Andrea Petmecky. In einem Vortrag will sie einen Überblick über aktuelle Erkenntnisse geben und auch über Empfehlungen informieren. In einer Ankündigung der Stadt heißt es: „Die Sommer werden heißer – und unser Alltag verändert sich mit ihnen. Hohe Temperaturen belasten Kreislauf, Schlaf, Konzentration und Gesundheit. Besonders ältere Menschen, Kinder oder chronisch Kranke leiden unter Hitzewellen. Doch wie können wir uns schützen und besser anpassen?“ Petmecky stellt ihren Vortrag unter die Überschrift „Hitze als neues Normal“. Zu hören ist er am Dienstag, 2. Juni, ab 18 Uhr – entweder bei der Volkshochschule oder online. Anmeldungen und weitere Infos: www.neustadt.eu/VortragHitze. Petmecky will folgende Themen ansprechen: Wie wirkt Hitze auf den Körper? Welche Warnsignale gibt es? Wie trinkt und lüftet man am besten und wie kühlt man am besten ab? Wie sollte man an heißen Tagen seinen Alltag gestalten?