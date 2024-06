Die Neustadter kennen es als Fortuna-Gebäude. Zuletzt stand es leer. Jetzt gibt es ein Konzept für eine Zwischennutzung. Am Sonntag ist eine große Ausstellung dort zu sehen.

Bis 2022 residierte die Fortuna-Mediengruppe in der Maximilianstraße 35 – in zwei Gebäuden, einer alten Villa und einem modernen Zweckbau. Am Sonntag, 30. Juni, werden beide für die Öffentlichkeit zugänglich sein.

Angestoßen hat das Ganze Susanne Schultz. Die City-Managerin setzt seit einiger Zeit im Kampf gegen Leerstände darauf, mit Pop-up-Stores und Zwischennutzungskonzepten „Leben in die Stadt zu bringen“, wie sie sagt. Das sei erfolgreich und werde auch so wahrgenommen, berichtet sie. Mit dem Eigentümer des Fortuna-Gebäudes habe sie auch darüber gesprochen. Und mit der Galeristin Ingrid Bürgy-de Ruijter jemanden gefunden, der die Flächen in den nächsten Wochen, vielleicht auch Monaten bespielen wird.

Mehrere hundert Werke von rund 50 Künstlern aus ganz Deutschland, von denen jeder und jede einen eigenen Raum in dem Gebäudekomplex bekommt, werden zu sehen sein: Malereien, Fotografie und Skulpturen. Geöffnet ist die Ausstellung am Sonntag ab 12 Uhr „bis open end“, sagt Ingrid Bürgy-de Ruijter. Zu den weiteren Öffnungszeiten kann sie aktuell noch nicht so viel sagen, denn sie habe erst seit Anfang Juni das Gebäude nutzen können und habe noch einiges zu organisieren. Jedenfalls könne sie mittwochs bis sonntags nach telefonischer Vereinbarung öffnen.

Fest steht auch, dass am 14. Juli eine große Jubiläumsfeier stattfinde, denn mit der Ausstellung feiert die Galerie ihr 25-jähriges Bestehen. Für die Jubiläumsfeier könne man sich am Sonntag auch anmelden, sagt die Galeristin. Wie lange sie die markanten Gebäude nutzen kann, weiß sie übrigens noch nicht. Das sei eben so bei Zwischennutzungen.

Klar ist, im Sommer bleibt die Ausstellung. Denn, das verrät City-Managerin Susanne Schultz, sie soll Teil einer Kulturmeile werden, die dann in der Maximilianstraße geplant ist.