Als rundum gelungen bezeichnet Corinna Röber-Kaminsky, Vorstand des Kinderschutzbundes Neustadt-Bad Dürkheim, das Weltkindertagsfest, das am Samstag in der Neustadter Innenstadt gefeiert wurde. So habe der Verein rund 200 der neuen „Jedes Kind hat Rechte“-Taschen verteilen können, nennt Röber-Kaminsky ein Beispiel für die gute Resonanz. Sie bedankt sich zudem bei den „vielen helfenden Händen“.

Reichlich Applaus bekamen die jungen Athleten des All Style Karate Teams Neustadt für ihre Vorführung, bei der sogar Holz mit gezielten Tritten zerlegt wurde. Christopher Murr von der Karateschule erläuterte die Übungen und verdeutlichte dem Publikum, wie wichtig Sport ist: zum einen für die körperliche Fitness, aber eben auch für ein gesundes Selbstbewusstsein der Kinder.

Für Musik sorgte das Jugendorchester der Kolpingskapelle Neustadt-Hambach. Vom Jugendamt Neustadt wurde das „Toy-Mobil“ zur Verfügung gestellt, um auf die Rechte der Kinder aufmerksam zu machen. Es gab auch Informationen zu Gefahren im Internet. Eine besondere Attraktion war die Brille zum Erleben virtueller Welten, da standen zwischenzeitlich die Kinder Schlange, um sie ausprobieren zu dürfen. Auch die Flohmärkte „Schau mal rein“ des Kinderschutzbundes bereicherten das Fest. Der Kinderschutzbund selbst lud die Kinder zum Basteln ein: Mit viel Eifer wurden lustige Masken bemalt und aus alten CDs und Murmeln wurden Kreisel gebastelt. Außerdem gab es laut Röber-Kaminsky eine sehr hohe Nachfrage beim Info-Material zum Thema Kinderrechte und zur Sicherheit im Internet.