Auslöser für den Großbrand am 6. Mai auf dem Gelände der früheren Papierfabrik Hoffmann & Engelmann in Neustadt war ein technischer Defekt. So lautet das Untersuchungsergebnis durch Brandsachverständige am Montag, wie die Polizei Neustadt auf Anfrage informierte. Das Feuer war in einer Halle ausgebrochen, in der auch Autos repariert wurden, Zeugen hatten von einem Ölwechsel gesprochen. Zum entstandenen Sachschaden wurde am Montag nichts gesagt. Der Eigentümer der Industriebrache hatte den Schaden vorab auf rund drei Millionen Euro geschätzt. Für das Gutachten waren die Autos, von denen der Großbrand ausging, vom Technischen Hilfswerk aus der Halle geholt und in eine Werkstatt gebracht worden.