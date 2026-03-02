Auf Neustadt kommt die nächste große Baustelle zu: Die Autobahnbrücke über die Landesstraße 532 muss ersetzt werden. Bis der Neubau steht soll es zwei Jahren dauern.

Die Neustadter sind mittlerweile mit Baustellen vertraut. An verschiedenen Stellen der Stadt wird die Infrastruktur auf Vordermann gebracht. Dahinter stehen jedoch teils unterschiedliche Verantwortliche. Die Stadt lässt etwa die Amalienstraße und die Kellereistraße sanieren. Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) baut gerade den Hornbach-Kreisel auf der B39 im Neustadter Süden aus. Ist das erledigt, nimmt er sich den Kreisel vor, der die B38 mit der Branchweilerhofstraße verbindet. Nun tritt auch noch ein dritter Akteur auf den Plan: die Autobahn GmbH des Bundes, die, wie der Name schon sagt, für die Autobahnen zuständig ist. Sprecherin Linda Mayer bestätigt Informationen der RHEINPFALZ, wonach ein größeres Projekt im Neustadter Osten geplant ist.

Es geht um die Autobahnbrücke rund 600 Meter nördlich der Anschlussstelle Neustadt-Nord. Diese führt über die Bahngleise, die Landesstraße 532 sowie einen kombinierten kommunalen Rad- und Wirtschaftsweg. Wegen des Zustands der Brücke werde derzeit ein Ersatzneubau geplant, berichtet Mayer. Die Außenstelle Karlsruhe der Autobahn GmbH des Bundes sei aktuell dabei, die europaweite Ausschreibung für die Erneuerung der Brücke vorzubereiten. Die Veröffentlichung der Ausschreibung ist demnach für Juni vorgesehen. Gebaut werden soll dann voraussichtlich ab Januar 2027. Geplante Bauzeit: zwei Jahre.

Um die Einschränkungen so gering wie möglich zu halten, wird die Brücke nicht als Ganzes auf einmal abgerissen. Vielmehr sind zwei Bauphasen geplant. Zunächst soll das östliche Teilbauwerk, auf dem der Verkehr in Fahrtrichtung Ludwigshafen fließt, abgebrochen und neu gebaut werden. Danach erfolgen der Abbruch und der Neubau des westlichen Teilbauwerks in Fahrtrichtung Karlsruhe. Gleichwohl hat das Vorhaben mehrere Einschränkungen zur Folge.

Vor allem 2027 Beeinträchtigungen auf der Autobahn

Denn das zunächst verbleibende westliche Teilbauwerk sei nicht breit genug, um dort vier Fahrstreifen einzurichten, teilt Mayer mit. Die Verkehrsteilnehmer auf der Autobahn werden also mit weniger Fahrstreifen auskommen müssen. „Nach Fertigstellung des östlichen Teilbauwerks wird sich die Verkehrssituation entspannen“, ergänzt die Sprecherin. Denn das dann neugebaute Teilbauwerk werde breiter sein, sodass in der zweiten Bauphase genug Platz für vier Fahrstreifen vorhanden ist.

Von der Baumaßnahme ist indes nicht nur der Verkehr auf der Autobahn betroffen. Für den Abbruch der beiden Teilbauwerke muss die Landesstraße, die Mußbach mit Haßloch verbindet, über den jeweiligen Zeitraum der Abbrucharbeiten vollständig gesperrt werden. Schon in diesem Sommer wird die Strecke über mehrere Wochen gesperrt, weil der LBM die Fahrbahndecke erneuern lässt.

Der kommunale Rad- und Wirtschaftsweg, der direkt am nördlichen Brückenwiderlager verläuft, muss den Angaben zufolge sogar über den gesamten Zeitraum der Brückenerneuerung gesperrt werden. Umleitungskonzepte würden noch abgestimmt, informiert Mayer.

Sperrung der Zugstrecke

Und dann führt die Brücke ja noch über die Zugstrecke zwischen Neustadt und Mannheim. „Aufgrund der Nähe zum Gleisbereich kommt es während der Arbeiten zeitweise zu Einschränkungen im Bahnbetrieb“, kündigt die Sprecherin der Autobahn GmbH an. Gesperrt würde die Strecke für den Abbruch der beiden Brückenüberbauten, das Einheben der Brückenträger, die Montage und Demontage der Kappengerüste sowie den Auf- und Abbau von Schutzeinrichtungen.

Allerdings soll das für die Bahnkunden nicht zu zusätzlichen Zugausfällen führen. Denn laut Autobahn GmbH möchte die Deutsche Bahn ab nächstem Jahr die Strecke ertüchtigen und benötigt hierfür ebenfalls Sperrungen. „Die erforderlichen Sperrpausen sind mit der Deutschen Bahn abgestimmt, so dass es durch den Ersatzneubau der Autobahnbrücke nicht zu zusätzlichen Einschränkungen kommen wird“, berichtet Mayer. Die Bahn konnte dazu auf Anfrage zunächst keine weiteren Informationen liefern.

Stadt rechnet mit Rückstaus

Wie schätzt die Stadt Neustadt die Auswirkungen der Baustelle ein? Andreas May, der Sprecher der Stadt, teilt mit, die geplante Sanierung der A65-Brücke in den Jahren 2027 und 2028 sei der Verwaltung bekannt, vertiefte Detailplanungen der Autobahn GmbH lägen derzeit jedoch noch nicht vor. Die Erneuerung der Brücke hält die Stadt absolut für notwendig: „Der bauliche Zustand der Brücke ist seit Jahren kritisch.“ Eine planvolle, frühzeitig angekündigte Sanierung sei daher „deutlich verantwortbarer als eine kurzfristige Sperrung mit unvorhersehbaren Folgen“.

Für das kommende Jahr rechnet die Stadt insbesondere im Berufsverkehr mit Rückstaus, da voraussichtlich nur ein Fahrstreifen je Richtung zur Verfügung stehen wird. Die Verwaltung bittet die Autobahn GmbH zu prüfen, ob zumindest zeitweise eine dritte Spur eingerichtet werden kann, „um die Belastungen für Pendlerinnen und Pendler zu reduzieren“. Für 2028 erwartet die Stadt mit der Fertigstellung des ersten Teilbauwerks eine deutliche Entlastung, da der Verkehr auf neu errichteten Brückenseite „wieder vierspurig geführt werden soll, wenn auch mit reduzierter Geschwindigkeit“.

Die Auswirkungen der Baustelle auf die Landesgartenschau (LGS) hält die Stadt ebenfalls für beherrschbar, da die Hauptbesuchszeiten nicht mit den morgendlichen Verkehrsspitzen zusammenfallen dürften. Und die angekündigten Sperrungen im Bahnverkehr bewegten sich im Bereich einzelner Tage. Da einer der Eingänge zum LGS-Gelände in unmittelbarer Nähe zum Bahnhaltepunkt Böbig ist, wird erwartet, dass viele Besucher mit der Bahn anreisen. Die LGS war ursprünglich für 2027 geplant, soll aber nach dem Willen von LGS-Gesellschaft und Stadt wegen Verzögerung wichtiger Bauvorhaben auf 2028 verschoben werden. Dafür braucht es aber noch die Genehmigung des rheinland-pfälzischen Ministerrats. Wann dieser sich damit befasst, sei noch unklar, teilte vor Kurzem die Staatskanzlei auf RHEINPFALZ-Anfrage mit.