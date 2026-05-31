Nach einem Wohnungsbrand in der Haßlocher Lindenstraße ist es am Sonntagvormittag zu einem Großaufgebot von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei gekommen. Wie Einsatzleiter Björn Steidel auf Nachfrage mitteilt, wurde die Feuerwehr um 10.31 Uhr alarmiert. Eine Anwohnerin wurde bei dem Brand leicht verletzt. Sie sei bereits vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte durch Passanten „sehr gut versorgt“ und anschließend vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht worden.

Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, brannte das erste Geschoss des Wohnhauses nahezu vollständig aus. In der betroffenen Wohnung selbst habe sich niemand befunden. Bei der leicht verletzten Person handle es sich um eine Frau, die sich im Erdgeschoss aufgehalten habe und durch den Schock verletzt worden sei, so ein Polizeibeamter weiter.

„Ein Hund konnte in Sicherheit gebracht, ein weiterer Hund leider nur noch tot geborgen werden“, so Einsatzleiter Steidel. Der Feuerwehr sei es gelungen, den Brand schnell unter Kontrolle zu bringen und eine weitere Ausbreitung der Flammen zu verhindern. Um 12.45 Uhr sei der Einsatz beendet worden. Insgesamt seien 33 Kräfte der Haßlocher Feuerwehr mit sieben Fahrzeugen im Einsatz gewesen. Neben der Feuerwehr waren auch Polizei und Rettungsdienst vor Ort. Zur Brandursache konnten weder Feuerwehr noch Polizei Angaben machen.