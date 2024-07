Weil eine Familie in der Neustadter Innenstadt grillen wollte, kam es am Mittwochabend zu einer Schlägerei. Wie die Polizei berichtet, wollte die Familie, die in einem Mehrfamilienhaus wohnt, gegen 20 Uhr grillen. Anderen Bewohnern gefiel das aber überhaupt nicht, da sie gerade frisch gewaschene Wäsche aufgehängt hatten. Es kam zu einem Streit zwischen zwei Frauen, der in einer Schlägerei endete. Die Polizei berichtet von einer aufgeplatzten Lippe und Verletzungen am Handrücken. Beide Frauen müssen sich nun wechselseitig wegen Körperverletzung verantworten, schreibt die Polizei.