Unbekannte haben nach Angaben der Polizei in der Nacht von Donnerstag auf Freitag den Grillplatz „Hämmerlesberg“ in Meckenheim verwüstet. Unter anderem haben die Täter eine Holzbank aus der Bodenverankerung gerissen, Vorhängeschlösser der Grillgitter angeschmort und an verschiedenen Stellen gezündelt. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 550 Euro und bittet um Hinweise von Zeugen unter Telefon 06324 9330.