Weil ein Grillfeuer offenbar nicht richtig gelöscht worden war, musste die Neustadter Feuerwehr am späten Freitagnachmittag einen Flächenbrand am Radweg zwischen Lachen-Speyerdorf und Haßloch bekämpfen. Passanten hatten den Brand in der Nähe des „Löffler Denkmals“ bemerkt und umgehend die Feuerwehr informiert. Ein zweites Lob bekommen die Zeugen vom Medienteam der Feuerwehr dafür, „dass sie an dem Denkmal auf die anrückende Feuerwehr warteten und den Wehrleuten den Weg zeigten“. Dies half bei der Brandbekämpfung, da die Wehrleute sofort löschen konnten und nicht erst die Brandstelle suchen müssten. In einer Torfschicht hatte sich bereits ein etwa fünf Quadratmeter großer Brand entwickelt. Das Feuer konnte rasch gelöscht werden. Um auch Glutnester zu entdecken, wurde die gesamte Fläche umgegraben und gewässert. Nach gut einer Stunde war der Einsatz beendet. Den Vorfall nutzt die Feuerwehr für einen eindringlichen Appell: Aufgrund der anhaltenden Trockenheit soll „im Wald oder am Waldrand kein Feuer entzündet und nicht geraucht werden“. Ebenso sollte es vermieden werden, mit Autos auf Waldwegen oder Grasflächen zu parken: „Vom heißen Auspuff beziehungsweise Katalysator geht eine erhebliche Brandgefahr aus.“ Sollte doch ein Brand bemerkt werden, soll umgehend der Notruf 112 gewählt und vor Ort auf die Feuerwehr gewartet werden.