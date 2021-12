Eine Tankstelle in der Mußbacher Landstraße in Neustadt musste am Sonntagabend für kurze Zeit gesperrt werden. Laut Polizei passierte der Unfall gegen 22 Uhr, als eine 17-jährige Autofahrerin (begleitetes Fahren) mit ihrem Wagen vor einer Zapfsäule rangierte. Dabei habe sie die Zapfschläuche erwischt und mit den Rangierbewegungen die Handgriffe abgerissen. Eine Mitarbeiterin der Tankstelle reagierte sofort und betätigte den Not-Ausschalter, sodass nach kurzer Zeit kein weiterer Kraftstoff entweichen konnte. Die Feuerwehr war vor Ort und beseitigte die Benzinreste, die noch in den Schläuchen waren. Verletzt wurde niemand. Wie hoch der Sachschaden ist, steht laut Polizei noch nicht fest.