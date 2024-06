Der vierte Lauf zur Deutschen Rallye-Meisterschaft steigt in den Weinbergen. Auf dem Programm steht die ADAC-Rallye „Mittelrhein“ rund um Föhren.

Das Team Marijan Griebel/Tobias Braun (Hahnweiler/Maikammer) will im Skoda Fabia RS Rally 2 seine knappe Führung ausbauen. Los geht es am Samstag um 10 Uhr und am Sonntag um 9 Uhr. Die ärgsten Konkurrenten sind Julius Tannert/Pirmin Winklhofer (Zwickau/Österreich) im gleichen Fahrzeug und die Wiedereinsteiger Philip Geipel/Katrin Becker (Rosenach/Schlitz) im Toyota GR Yaris Rally 2. Zehn Wertungsprüfungen über 132 Kilometer stehen an.

Das führende Fahrer-Duo hat die jüngsten beiden Läufe im Hunsrück und in Sulingen gewonnen und möchte diese Siegesserie fortsetzen. Griebel ist bei seiner Heimrallye besonders motiviert: „Ich habe die Rallye Mittelrhein in den vergangenen beiden Jahren gewonnen, ebenso die beiden letzten DRM-Einsätze. Ein Sieg an der Mosel würde einen Doppel-Hattrick bedeuten. Das Starterfeld mit über 20 RC2-Fahrzeugen ist allerdings extrem stark. Ich fühle mich aber in den Weinbergen unglaublich wohl.“ Wertungsprüfungen in einer solchen Umgebung gibt es nirgendwo anders“, schwärmt der 35-jährige Polizeibeamte.

Tannert und sein Copilot möchten den Dreifach-Triumph des Markenkollegen verhindern: „Im letzten Jahr endete mein Auftritt in den Weinbergen an einer Mauer, diesmal wollen wir ganz oben auf das Podium.“ Die Charakteristik dieser Rallye sei einmalig, schwärmen die Rallyepiloten. „Auf der einen Seite eine Mauer, auf der anderen die Weinberge und tief unten die Mosel.