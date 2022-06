Der Neustadter Bahnexperte Werner Schreiner (75) wird am Freitag vom Landkreis Südliche Weinstraße mit der Grenzlandmedaille ausgezeichnet. Schreiner ist Beauftragter der Ministerpräsidentin Malu Dreyer für grenzüberschreitende Zusammenarbeit. Er werde geehrt, da er sich in besonderer Weise um die Freundschaft und Partnerschaft zwischen Deutschland und Frankreich, insbesondere zwischen dem Elsass und der Südpfalz, verdient gemacht habe, heißt es von der Kreisverwaltung. Zweite Preisträgerin ist Evelyne Isinger, Abgeordnete der Region Grand-Est und Mobilitätsexpertin im Oberrheingebiet. Verliehen wird der Preis bei einem Festabend am Freitag ab 18 Uhr in der Südpfalzhalle in Kapsweyer.