Sobald es die Corona-Pandemie zulässt, werden die Ortsbeiratssitzungen wieder, wie früher, in Präsenz abgehalten. Die FWG in Lachen-Speyerdorf hatte beantragt, dass die lokalpolitischen Zusammenkünfte im Ort auch künftig – wie aktuell noch – online übertragen werden. So erreiche man mehr Menschen.

Am Dienstagabend hatten 27 Zuschauer den Lachen-Speyerdorfer Ortsbeirat auf der Youtube-Seite der Neustadter Stadtverwaltung live verfolgt. „So viele sind sonst höchstens nur bei wichtigen Verkehrsentscheidungen dabei“, sagte der FWG-Fraktionsvorsitzende Michael Frech. Der Antrag der Freien Wähler stieß auf breite Zustimmung aus allen Fraktionen. Fabienne Frisch (CDU) merkte zum Beispiel an, dass so auch Eltern abends die Chance hätten, wenn die Kinder im Bett seien, die Lokalpolitik von zu Hause aus zu verfolgen, ohne sich in einen Ratssaal setzen zu müssen. Corinna Kastl-Breitner (Grüne) sagte, dass man auch einmal andere Ratssitzungen ohne großen Aufwand verfolgen könne.

Doch bei aller Zustimmung meldeten einige Ortsbeiratsmitglieder Zweifel an, ob das technisch so einfach umzusetzen sei. Braucht es extra Personal, das sich um die Kameraführung kümmert? Und Mikrofone an jedem Platz? Wäre ein Rednerpult nicht besser und unkomplizierter? Diese Fragen will der Ortsbeirat nun von der Stadtverwaltung prüfen lassen, so beschloss er mehrheitlich bei einer Enthaltung.