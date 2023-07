Am Montagabend wurde die Feuerwehr Haßloch zu einem Grasbrand in Höhe der Wehlachweiher gerufen. Mit fünf Fahrzeugen und 23 Einsatzkräften rückte die Wehr aus. Etwa 2000 Quadratmeter Grasland waren dort in Brand geraten. das Feuer hatte bereits auf Bäume übergegriffen. Mit Feuerpatschen, Waldbrandrucksäcken und weiterem Waldbrandmaterial sowie vier D-Rohren löschten die Wehrleute schnell den Brand und konnten so größeren Schaden verhindern. Da sich die Einsatzfahrzeuge auf der Holidayparkstraße befanden, musste die L529 zwischen der Rennbahnstraße und Haßloch Süd für die Dauer des Einsatzes gesperrt werden.