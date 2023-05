Selten wurde so viel gelacht in der städtischen Konzertreihe im Saalbau wie am Dienstag beim Saisonabschluss mit der „Rheinischen Philharmonie“ aus Koblenz unter Leitung des Amerikaners Benjamin Shwartz. „Schuld“ daran war maßgeblich der Solist des Abends, Andreas Martin Hofmeir, der nicht nur bei John Williams’ Konzert für Tuba und Orchester die ganze, ungeahnte Vielfalt seines Instruments vor Augen (und Ohren) führte, sondern das Publikum in Kabarettmanier mit etlichen launigen Bemerkungen auch direkt ansprach und den Stilkanon durch seine beiden Zugaben „Girl from Ipanema“ und „Latin Lover“ auch noch markant in Richtung Bossa Nova und Jazz erweiterte. In dieser Hinsicht bot das „Klassik meets Jazz“ überschriebene Programm mit Werken vor allem amerikanischer Komponisten auch sonst so einigen, etwa mit einem Orchestermedley zu George Gershwins Oper „Porgy an Bess“ nach der Pause. Sehr passend auch die letzte Zugabe des Orchesters : die Filmmusik zu „E.T. – der Außerirdische“.