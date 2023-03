Am Freitagnachmittag ist am alten Güterbahnhof bei Frankeneck eine Mörsergranate gefunden worden. Um die Fundstelle weiträumig abzusichern, rückten die Feuerwehren aus Frankeneck und Esthal aus, wie Andreas Kaiser, Sprecher der Feuerwehr der Verbandsgemeinde Lambrecht, mitteilte. Die Wehrleute waren ab 17 Uhr etwa für eine Stunde im Einsatz. Anwohner waren von dem Fund nicht betroffen. Es musste lediglich die Bahnstrecke gesperrt werden. Davon habe aber auch kaum jemand etwas mitbekommen, da das dort fahrende Kuckucksbähnel noch in der Winterpause ist. Lediglich der Bahnanlieferverkehr zur Firma Glatz habe wegen der Streckensperrung unterbrochen werden müssen. Laut Kaiser war der Feuerwehreinsatz rasch beendet, da die Spezialisten vom Kampfmittelräumdienst angefordert worden waren und die Polizei sich um alles weitere rund um den Fundort kümmerte. Wie eine Sprecherin der Neustadter Polizei auf Anfrage mitteilte, war die Mörsergranate um 15.20 Uhr im Feld gefunden worden. Der Einsatz sei gegen 20.20 Uhr beendet gewesen. Der Kampfmittelräumdienst habe die Granate nicht entschärfen müssen, da sie ohne Sprengstoff war. „Es war ein leeres Objekt“, so die Sprecherin der Polizei. Bürger seien vom Einsatz nicht betroffen gewesen.