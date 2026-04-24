Der Concept-Store Buschwerk am Marktplatz macht nach kurzer Pause unter neuer Leitung weiter. Die Ausrichtung des Stores bleibt unverändert und wird von neuen Ideen ergänzt.

Alexandra Koch-Weinsheimer ist die neue Inhaberin im Concept-Store Buschwerk am Marktplatz. Die Grafikdesignerin ist keine Unbekannte in Neustadt. Vor einigen Jahren führte sie im Ägyptenpfad den Laden „Scriptorium“, ist in der Kunstszene aktiv und arbeitet weiterhin im Familienbetrieb Koch Beschriftungen in der Gimmeldinger Straße in Neustadt.

Zufällig entdeckte ihre Tochter Maia Weinsheimer im vergangenen Herbst, dass die ehemalige Inhaberin Nicole Buschmann eine Nachfolgerin suchte. Koch-Weinsheimer überlegte und prüfte die Möglichkeiten einer Übernahme des Stores. Der Zeitpunkt passte auch deshalb, weil sie sich kurz zuvor bei einem Arbeitsunfall bei der Beschriftung eines Lkws in luftiger Höhe eine Knieverletzung zugezogen hatte. Die Frage, ob sie dieses Berufsrisiko weiterhin tragen möchte, spielte bei der Entscheidung eine Rolle. Nach Gesprächen und einer Einschätzung der wirtschaftlichen Perspektiven entschied sie sich, das Buschwerk weiterzuführen.

Neues Sortiment

Nun arbeitet sie zweigleisig: im Buschwerk und im Unternehmen für Beschriftungen, das einst ihr Großvater gegründet hatte. Dort bereitet sie die Grafikvorlagen vor, wenn sie nicht in ihrem neuen Laden steht. An zwei Nachmittagen übernimmt eine Mitarbeiterin den Laden, Tochter Maia hilft bei Bedarf aus. Eigentlich hatte Koch-Weinsheimer gehofft, wieder mehr Zeit für ihre Kunst zu haben, doch momentan ist davon wenig zu spüren.

Als sie am 1. Februar den Store übernahm, fehlte nach dem Abverkauf ihrer Vorgängerin zunächst ein Großteil der Ware, sodass sie den Laden erst zwei Wochen später öffnen konnte. In dieser Zeit besuchte sie Messen, lernte Lieferanten kennen und stellte das Sortiment neu zusammen.

„Nachkaufen oft unmöglich“

Dazu gehören auch Arbeiten aus ihrem eigenen Atelier wie Figuren oder Magnete, die sie mit ihren Grafiken gestaltet. Im Sortiment finden sich unter anderem Essig, Öl, Pasta und Soßen sowie Küchentücher aus einer Hamburger Manufaktur, Haarschmuck, Stifte, Kerzenhalter, Lampen und Taschen. Ein Teil der Produkte stammt aus Deutschland oder dem europäischen Ausland und ist nur begrenzt verfügbar.

„Wenn es gefällt, muss man es mitnehmen, denn nachkaufen ist oftmals unmöglich“, sagt Koch-Weinsheimer. Wie einzelne Produkte genutzt werden, bleibe dabei den Kunden selbst überlassen.