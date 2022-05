Die letzten Handgriffe fehlten am Freitagmorgen noch, gegen Mittag wollte der Street-Art-Künstler René „Buja“ Burjack dann fertig sein mit seinem Graffiti am nördlichen Zugang zur Saalbau-Unterführung. Zwei Wochen vor dem ersten Demokratiefest in Neustadt prangen auf der ehemals gelben Wand die Begriffe Freiheit und Demokratie, das Hambacher Schloss sowie die Konterfeis von Philipp Jakob Siebenpfeiffer und Johann Georg August Wirth, bekannt durch das Hambacher Fest 1832. „Die Rückmeldungen der Passanten sind durchweg positiv“, freut sich Burjack. Seit Dienstag hat er gemalt und gesprayt, unterstützt vom Neustadter Künstler Manfred Plathe. Die Verschönerung des Zugangs zum Saalbau hin lässt indes noch auf sich warten. Dort soll das Thema Wein im Vordergrund stehen. Burjac ist dazu bereits mit der Stadt im Gespräch, was die Verwaltung bestätigt. Sein Stand der Dinge ist, dass es bis Herbst soweit sein könnte, eine feste Zusage habe er aber noch nicht.