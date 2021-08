Bei Lachen-Speyerdorf befinden sich Überreste einer alten römischen Villa. Menschen hielten dort Tiere, betrieben Landwirtschaft und Handwerk. Das Areal wurde nun unter Schutz gestellt. Die Hofanlage ist eine von vielen: In der Pfalz stand einst eine Villa rustica neben der nächsten.

Schon im späten 19. Jahrhundert wurden bei Lachen-Speyerdorf römische Münzen, Keramik und Ziegel gefunden. Bei späteren Ausgrabungen wurden Fundamentmauern sowie farbiger Wandputz, Estrich, Keramiken, Ziegel und Metallfunde freigelegt. Archäologen vermuteten auch aufgrund von Überresten einer antiken Fußbodenheizung und eines Heizraums, dass es sich um ein ehemaliges Badegebäude handelt, welches Teil einer römischen Villa war. Trotz der zahlreichen Funde wurde das Gebiet „Villa im Erb“ erst jetzt als Grabungsschutzgebiet ausgewiesen. Als „besser spät als nie“ bezeichnet dies David Hissnauer von der Generaldirektion Kulturelles Erbe (GDKE), Abteilung Landesarchäologie in Speyer.

„Im Areal ist mit erheblichen archäologischen Funden und Befunden aus der römischen Kaiserzeit des zweiten bis vierten Jahrhunderts zu rechnen“, hieß es in der Beschlussvorlage der Stadt für den Lachen-Speyerdorfer Ortsbeirat. Die Entscheidung, die Gemarkung „Villa im Erb“ zwischen Diedesfeld, Kirrweiler und Lachen-Speyerdorf zum Grabungsschutzgebiet zu erklären, fiel einstimmig.

Nur mit Genehmigung

Damit kann dort nicht mehr ohne Weiteres gegraben, gebaut oder Landwirtschaft betrieben werden. „Das heißt aber nicht, dass dort gar nichts mehr passieren darf“, erklärt Hissnauer. Man wolle vermeiden, dass es zu ungünstigen Fällen wie Baustopps komme. Die müssten eingelegt werden, wenn während laufender Bauarbeiten wertvolle Funde freigelegt würden. Wer in einem ausgewiesenen Grabungsschutzgebiet etwas verändern möchte, kann das nur mit Genehmigung tun. So ist die Landesarchäologie von Anfang an miteingebunden.

Eine Ausgrabung ist nicht geplant. Erst wenn das Gebiet beplant werden sollte, werde man vielleicht aktiv. „Im Boden sind die Funde am besten archiviert“, erklärt Hissnauer. Man müsse langfristig denken und für nachfolgende Generationen Dinge bewahren. „Wenn wir etwas aus dem Boden holen, ist es an seinem ursprünglichen Platz für immer verloren“, argumentiert der Archäologe. Das Gebiet werde nach dem neuesten Stand der Technik aufgenommen und dokumentiert. „Durch Luftbilder machen wir wenige Male im Jahr das unter der Erde Liegende sichtbar und können es so archivieren“, so Hissnauer.

Mehrere Villen am Haardtrand

Die Funde, die dem Areal bisher entnommen wurden, bewahrt die Landesarchäologie in ihrem zentralen Funddepot auf. „Jeder mit berechtigtem Interesse kann die Stücke dort sehen“, sagt Hissnauer. Auch Studenten befassen sich in wissenschaftlichen Arbeiten damit. Ab und zu werden die Ausgrabungsstücke der breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht. So konnte bereits einiges davon auf Ausstellungen in Rheinzabern oder Herxheim begutachtet werden.

Am Haardtrand gibt es mehrere römische Villen wie zum Beispiel in Wachenheim oder Ungstein. Die Pfalz war einst übersät mit römischen Landhäusern. Im Abstand von etwa zwei bis drei Kilometern folgte eine Villa rustica der nächsten. Diese Struktur sei von besonderer Bedeutung, erklärt Hissnauer. Zum einen war das Villennetz ein wichtiger Bestandteil der Versorgung des Limes-Hinterlandes gewesen. Zum anderen war die gute Hanglage am Haardtrand ein idealer Standort für Höfe. Dabei durfte nicht jeder seinen Hof bauen, wie er wollte. „Es gab schon bei den Römern rechtliche Bauvorschriften, die Größe der Hofanlage und Bewirtschaftungsflächen regelten“, sagt Hissnauer. Häufig erhielten ausgediente Soldaten Land als Dank für ihre Dienste, auf dem diese dann eine Villa rustica gründeten.

Bis zu sechs Personen

Jede Villa hatte ihren eigenen Bewirtschaftungsbereich. Es sei mit Sicherheit davon auszugehen, dass die Höfe sich landwirtschaftlich unterschiedlich spezialisiert hatten, so Hissnauer. Tierhaltung war üblich, und teilweise wurde auch Handwerk betrieben. Im Durchschnitt lebten in einer Villa rustica vier bis sechs Personen. Dabei handelte es sich um eine Arbeitsgemeinschaft bestehend aus der Grundbesitzerfamilie und ihren Arbeitern, die möglicherweise auch dort lebten.

Um Neustadt gibt es noch einiges zu entdecken. Für Gebiete in Lachen-Speyerdorf laufen noch zwei weitere Anträge auf Grabungsschutzgebiete. Dabei handelt es sich um einen römischen Friedhof und um eine frühmittelalterliche, karolingische Siedlung. Die Anträge seien bereits gestellt, das Verfahren laufe aber noch, so Hissnauer.