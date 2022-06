Es gibt sie noch gar nicht so lange, aber die Grünzüge Wallgasse und Böbig sind nicht mehr aus der Neustadter Kernstadt wegzudenken. Der städtische Planer Christian Blarr ist aber erst zufrieden, wenn auch die letzte Lücke geschlossen ist. Dabei spielt ein altes Speyerbach-Viadukt die Hauptrolle.

Auf dem Grünstreifen zwischen dem Speyerbach und dem Parkplatz am Bahnhaltepunkt Böbig geht Christian Blarr in die Knie, besser gesagt auf die Knie. So ist besser zu sehen, wie er ein Problem lösen will, das eng mit einer Verlängerung der Grünzüge Wallgasse/Böbig bis zu den Neubachwiesen an der Haidmühle verknüpft ist. „Da soll es für Radler und Fußgänger durchgehen“, sagt er und zeigt auf das zweigewölbige Viadukt, auf dem Züge das Gewässer überqueren.

Diese Idee spukt Blarr schon lange im Kopf herum. Seit 25 Jahren arbeitet der heute 62-Jährige im Fachbereich Stadtplanung und Bauwesen der Stadtverwaltung Neustadt. Sein Schwerpunkt war und ist der Grünzug. Einen solchen Geh- und Radweg durch die ganze Kernstadt immer am Bach entlang hält er für unabdingbar: „Neustadt ist umgeben von üppigem Grün, in der Kernstadt ist die Natur aber kaum zu erleben.“

Im Westen einige Probleme

Dass es im Neustadter Westen schwieriger ist als im Osten, diese Idee umzusetzen, ist Blarr klar. Von der Karl-Helfferich-Straße bis zum Kohlplatz ginge es noch, dann aber gebe es – der Grundstücksverhältnisse wegen – eine Lücke bis zur Seilerbahn. Von dort bis zum Eigenbetrieb Stadtentsorgung in der Talstraße wäre dann wieder einiges möglich.

Während dieser Plan Zukunftsmusik ist, wurde im Osten bereits viel verwirklicht oder wird es noch, Stichwort Landesgartenschau 2027. Doch auch ohne dieses Mammutprojekt, für das Neustadt im März den Zuschlag vom Land Rheinland-Pfalz erhalten hatte, wäre der Grünzug zwischen Landwehrstraße und Neubachwiesen gebaut worden, ist sich Blarr sicher. Die Pläne hatte er auf jeden Fall schon länger in der Schublade.

Vorgeschmack auf grünes Band

Der Rheinland-Pfalz-Tag 2010 hatte es möglich gemacht, dass die Neustadter einen ersten Vorgeschmack auf das grüne Band durch ihre Innenstadt bekamen. Von der Karl-Helfferich-Straße bis zur Festwiese wurde der Speyerbach nach und nach renaturiert, ein Geh- und ein Radweg wurden angelegt. Fördermittel flossen aus dem damaligen Landesprogramm „Aktion blau“.

Das Lieblingsprojekt des Experten Blarr ist allerdings der weitere Bauabschnitt zwischen Festwiese und Landwehrstraße, an dessen Ende das blaue Klassenzimmer des Kurfürst-Ruprecht-Gymnasiums entstanden ist. Bei diesen Arbeiten gab es mehr Möglichkeiten, den Bachlauf wieder ursprünglicher zu gestalten, nur in einem kleinen Bereich durfte nicht eingegriffen werden. An vielen anderen Stellen aber wurde das Bachbett verbreitert, indem die Ufer abgeflacht, die Untermauern stabilisiert, Gabionenwände errichtet worden sind. Diesmal zahlte das Land aus der „Aktion blau plus“, die auch touristische Aspekte einbezog.

Lieblingswort „Buhne“

Das Lieblingswort des „Herrn der Grünzüge“ ist in diesem Zusammenhang „Buhne“. Laienhaft gesagt, sind das Hindernisse in unterschiedlicher Form, die das Wasser brechen. „Das Wasser wird von innen heraus gelenkt“, sagt Blarr, was nicht nur der Erosion vorbeuge, sondern vor allem den Fischen, darunter der wiederangesiedelte Lachs, zugutekomme. Zufrieden ist er aber auch mit der Flora, sowohl an der Wallgasse als auch weiter in Richtung Böbig. „Schauen Sie nur, wie sich alles prächtig entwickelt hat“, sagt er beim Treffen mit der RHEINPFALZ an diesem sonnigen Frühsommertag und breitet weit die Arme aus. Sein alljährlicher Favorit sind riesige Brunnenkressebüsche, schön anzusehen und geerntet auch lecker auf Brot.

Dient es bald als Unterführung? Das Viadukt am Böbig. Foto: Mehn

Vier Jahre hat Christian Blarr noch bis zur Pensionierung. Er ist sich sicher, dass er den knapp 2,2 Kilometer langen Lückenschluss bis zu den Neubachwiesen noch im Dienst erleben wird. Geht es nach ihm, wird es dabei wieder einen vier Meter breiten – einen mehr als üblich – Geh- und Radweg geben, so, wie er beim Grünzug Böbig verwirklicht wurde. „Und einfach asphaltiert, das reicht völlig“, ist er überzeugt. An diesem Morgen teilen sich Fußgänger, Radfahrer und auch ein paar Inline-Skater den Weg friedlich – ein „shared space, nur ohne Autos“, ist Blarr zufrieden.

Viadukt als Unterführung

Damit es bis zu seiner Pensionierung beziehungsweise allerspätestens bis zur Landesgartenschau 2027 klappt, muss aber eben jenes diffizile Problem gelöst werden, für das sich der 62-Jährige auf dem Grünstreifen zwischen Böbig-Parkplatz und Speyerbach hinkniet: Irgendwie müssen Fußgänger und Radler unter den Gleisen durch. Zwar gibt es die Unterführung im Harthäuserweg, doch diese ist weg vom Speyerbach. Der Durchgang am Bahnhaltepunkt ist viel zu eng. Ein neuer Tunnel wäre zu teuer. Warum also nicht dieses alte Speyerbach-Viadukt beim Böbig-Parkplatz nutzen? Genau so wird es jetzt auch kommen. Laut Blarr wurde mit der Bahn gesprochen und es wurden Grundstücke gekauft. Alles könne erneuert und verbreitert werden – und auch etwas tiefer gelegt mit Blick auf die aktuelle Durchgangshöhe.

Wäre dann noch das letzte Fitzelchen von den Neubauwiesen bis zur Rothenbuschklause, bevor es von dort auf den überregionalen Palatia-Radweg in Richtung Speyer geht. Dieses Reststück sieht Christian Blarr gelassen: Für den Bereich Rothenbusch gebe es ohnehin einen Bebauungsplan – der Weg bis zur Klause solle ausgebessert und dort ein Parkplatz angelegt werden.

Wer nun aber denkt, dass Christian Blarr ausschließlich Grünzüge im Kopf hat, der irrt gewaltig. Ein ähnliches Leuchten steht in seinen Augen, wenn er von der Altdeponie Haidmühle als zentralem Punkt der Landesgartenschau 2027 spricht. „Dass dort oben ein Amphitheater geplant ist, hat mich am meisten gefreut“, gesteht er freimütig. „Das wird die Location für Open-Air-Veranstaltungen auch lange über die Landesgartenschau hinaus.“ Auf das Ergebnis des landschaftsgestalterischen Wettbewerbs, der jetzt ausgeschrieben wird, ist er natürlich gespannt. Klar ist aber auch, dass er ein paar eigene Ideen hat. „Ein bisschen wie ein Hobbit-Haus vielleicht?“ Mehr will er dazu nicht verraten. Schließlich ist er nicht der Herr der Deponie, sondern der Herr der Grünzüge.