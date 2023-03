Gastronom Dominik Grünwedel, bekannt durch sein früheres Restaurant in Diedesfeld sowie als Leiter des Golfclubrestaurants in Diedesfeld, orientiert sich neu. Er habe seinen Betrieb geschlossen, informierte er. Durch Zufall habe sich ergeben, dass das Waldhaus Wilhelm in Maikammer Unterstützung suche. Kurzerhand haben das Ehepaar Wilhelm und Grünwedel nun beschlossen, künftig zusammenzuarbeiten. Das Waldhaus Wilhelm an der Kalmithöhenstraße ist ein familiengeführtes Hotel und Restaurant, das seit über 70 Jahren im Besitz der Familie Wilhelm ist. Es ist in der Region vor allem für seine Wildspezialitäten bekannt. Hier lesen Sie mehr.