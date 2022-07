Der Ortsbeirat Duttweiler fordert die Stadtverwaltung mit einem Antrag dazu auf, besser zu kontrollieren, ob Hecken, Bäume und Büsche richtig zurückgeschnitten werden. In Duttweiler komme es immer wieder vor, dass ein Landwirt mit seinen schweren Fahrzeugen nicht gut durch die Straßen komme oder in die Straßen hineinragende Äste und Pflanzen zu Schäden an den landwirtschaftlichen Fahrzeugen führten. Vor diesem Hintergrund habe der Ortsbeirat am Dienstagabend einen entsprechenden Antrag diskutiert, sagte Ortsvorsteher Kay Lützel auf Nachfrage. Das Ergebnis: „Wir wollen, dass die Stadt künftig genauer kontrolliert und dafür sorgt, dass die Bürger ihre Gärten richtig pflegen und auch der Rückschnitt gut ist.“

Probleme auf mehreren Straßen

Laut Lützel zielt der Ortsbeirat damit nicht nur auf Anwohner von Feldwegen ab. Es gebe auch an innerörtlichen Straßen Probleme. Als Beispiele nannte Lützel die Kreuzberg- und Mandelbergstraße sowie den Achtzehnmorgenpfad. Der Ortsvorsteher räumt ein, dass das Thema nicht ganz einfach sei. Auch ihm gefalle es, wenn die Bürger ihre Gärten schön anlegten und alles blühe: „Das sieht dann aus wie in einer Allee.“ Aber die Landwirte im Ort hätten über Probleme berichtet, dass sie nicht überall gut durchkommen, weil zu viele Pflanzen in den Straßenraum ragen.

„Ich kann das verstehen, denn wenn ein Ast sich an einem Traktor festklemmt, kann gleich ein hoher Schaden entstehen.“ Daher soll auf Wunsch des Ortsbeirats die Stadt künftig regelmäßig kontrollieren und die Bürger dadurch auch dazu anhalten, sich vernünftig um den Grünschnitt rund um ihre Anwesen zu kümmern, erläuterte Lützel.