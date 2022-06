Die Stadtverwaltung werde Vorschläge für eine neue Bepflanzung der Grüninseln in der Straße Am Herzel machen, teilte die Haardter Ortsvorsteherin Silvia Kerbeck (CDU) im Ortsbeirat mit. Rudi Blumenröder (SPD) hatte schon mehrfach moniert, dass in den Grüninseln teils kaum noch Pflanzen seien, andere seien verwildert. Zuletzt verwies Blumenröder darauf, dass mehrere der Bäume in den Pflanzinseln kaputt seien. Anwohner hätten in eine der Pflanzinseln inzwischen Blumen gesät, berichtete er und regte an, die Anwohner zu fragen, ob diese bereit seien, nach der Neugestaltung die Pflege der Pflanzinseln zu übernehmen.