Die Grüninsel vor der RHEINPFALZ-Geschäftsstelle ist seit dieser Woche Geschichte – zumindest in ihrer bisherigen Form. Seit Dienstag läuft der erste Bauabschnitt für das Projekt „Wasser in die Stadt“. Er erstreckt sich vom Kriegerdenkmal bis zur Laustergasse. Wegen der Absperrungen können nur Fußgänger den direkten Weg vom Elwedritschebrunnen in Richtung Kriegerdenkmal einschlagen. Was hingegen auch für Fußgänger nicht möglich ist: Von der Kellereistraße zur Laustergasse auf der Rückseite der RHEINPFALZ-Geschäftsstelle durchzugehen. Bei „Wasser in die Stadt“ wird im ersten Abschnitt eine flache Wasserrinne angelegt, die an den Speyerbach erinnert. An ihr entlang werden Sitzsteine installiert. An zentralen Punkten sind zudem Bänke und Spielgeräte für Kinder geplant, zum Beispiel Ecke Klemmhof/Badstubengasse.