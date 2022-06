Die Verwaltung der städtischen Abteilung Grünflächen zieht Anfang Juli von der Nachtweide 1 in die Nachtweide 3 um. Aus diesem Grund ist sie laut Stadtverwaltung am Freitag, 1. Juli, sowie Dienstag, 5. Juli, telefonisch nicht erreichbar. Anliegen könnten an beiden Tagen per E-Mail an gruenflaechen@neustadt.eu geschickt werden, sie würden nach dem Umzug abgearbeitet. Am neuen Standort befindet sich bereits der städtische Bauhof. Durch die Zusammenlegung soll die Kooperation zwischen beiden Abteilungen weiter intensiviert werden, heißt es aus dem Rathaus. Die Gewächshäuser bleiben an ihrem alten Platz, auch das Erdgeschoss in der Nachtweide 1 wird weiterhin durch die Arbeitskolonnen der Abteilung Grünflächen genutzt. Für die frei werdenden Räume ist eine neue Nutzung geplant.