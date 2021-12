Die im Jahr 2020 nach dem Brandt im Flüchtlingslager Moria auf Lesbos gegründete Bürgerinitiative „Seebrücke Neustadt“ ruft alle Bürger dazu auf, über die Weihnachtstage ein grünes Licht ins Fenster zu stellen, um Solidarität mit Geflüchteten auszudrücken. Vorbild der Aktion sind polnische Bürger, die mit einer grünen Kerze im Fenster Flüchtlingen aus Weißrussland zeigen, dass sie in diesen Häusern Hilfe bekommen – etwa eine warme Mahlzeit oder Kleidung. Die Lage von Flüchtlingen sei unverändert prekär, betont die Seebrücke. Die Initiative freut sich daher, dass ihr Aufruf von den evangelischen und katholischen Kirchengemeinden in Neustadt unterstützt wird. So ist schon seit dem Wochenende der Turm der Stiftskirche am Marktplatz grün beleuchtet, nachdem das Presbyterium dies beschlossen hat. In den Neustadter Weihnachtsgottesdiensten werden Gläubige dazu aufgerufen, zu Hause ein grünes Licht ins Fenster zu stellen. Die Seebrücke stellt allen Kirchengemeinden dafür Aktionskisten mit grünem Transparentpapier und erklärenden Texten zur Verfügung.