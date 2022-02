In der Kläranlage der Verbandsgemeinde Deidesheim sollen Fällmittellager und Dosierstation erneuert werden. Da die Kläranlage auf Niederkirchener Gemarkung steht, musste der Gemeinderat zustimmen. Die Anlageteile seien alt, dadurch sei der Verschleiß hoch, erläuterte Herbert Latz-Weber, Erster Beigeordneter der Verbandsgemeinde. Zudem müsse die Anlage überdacht werden, weil dies inzwischen vorgeschrieben sei. Generell entspreche die Anlage nicht mehr aktuellen Vorgaben, deshalb sei eine Erneuerung notwendig, ergänzte Gerd Pfaffmann (CDU). Die Geruchsbelästigung dürfe durch die geplanten Veränderungen auf keinen Fall schlimmer werden, forderte die Erste Beigeordnete Judith Becker (FWG). Der Umbau reduziere die Geruchsbelästigungen, so Latz-Weber und Pfaffmann. Die Kläranlage steht außerhalb der geschlossenen Bebauung und des Geltungsbereichs eines Bebauungsplans. Bei Kläranlagen sei dies erlaubt und sogar gewünscht, so Latz-Weber. Der Rat stimmte dem Bauantrag zu.