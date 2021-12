Alle zwei Jahre soll ab dem nächsten Jahr das Neustadter Demokratiefest gefeiert werden, zum ersten Mal am 28. und 29. Mai. Damit will die Stadt ihr Profil als Demokratiestadt schärfen.

Veranstaltet wird das Demokratiefest von der Verwaltung und den städtischen Tochtergesellschaften – in enger Abstimmung mit der Stiftung Hambacher Schloss. Es soll vor allem auf dem Hambacher Schloss und in der Innenstadt gefeiert werden, zudem ist ein die beiden Standorte verbindender „Freiheitspfad“ vorgesehen. In einem Grundsatzbeschluss bekannte sich die Stadtrat am Dienstag einhellig zur Veranstaltung. Das Motto nächstes Jahr lautet „Mut zur Freiheit“.

Bestandteil des Festes, das sich vom Datum her am ursprünglichen Hambacher Fest orientiert, ist die Verleihung zweier Preise. Mit ihnen sollen regionale und überregionale Vorkämpfer der Demokratie gewürdigt werden. Über die Preisträger entscheidet ein Komitee, dem Oberbürgermeister Marc Weigel, ein Vorstandsmitglied der Schloss-Stiftung sowie mindestens drei weitere Vertreter aus Wissenschaft, Kultur und Medien angehören. Der überregionale Preis ist mit 10.000 Euro dotiert, der regionale mit 2500 Euro. Mit dem Demokratiefest „sollen Bedeutung, Vielfalt und Lebendigkeit unserer Demokratie in einem abwechslungsreichen Programmangebot vermittelt werden“, heißt es von der Verwaltung.