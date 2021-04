Eckart Lube (54) heißt der Direktkandidat der Grünen im Landtagswahlkreis Neustadt-Haßloch-Lambrecht.

Bei der Parteiversammlung am Donnerstag in der Alten Turnhalle in Lachen-Speyerdorf setzte er sich mit 18:16-Stimmen gegen Wolfgang Braunstein durch.

Lube ist verheiratet und wohnt in Diedesfeld. Er ist Vater von zwei erwachsenen Söhnen aus erster Ehe. Der Diplom-Kaufmann hat seit 1995 leitende Funktionen in der Entsorgungs- und Recyclingwirtschaft inne gehabt, zuletzt als Prokurist im Bereich Verpackungsrecycling. Mittlerweile ist er freiberuflich als Unternehmensberater in dem Segment tätig. Er gehört seit 2018 den Grünen an und ist Mitglied des Diedesfelder Ortsbeirates. Bei den Grünen ist er der Sprecher der Arbeitsgemeinschaft Ökologie/Umwelt im Kreisverband. Außerdem gehört er der Landesarbeitsgemeinschaft Ökologie, Energie und Abfallwirtschaft der Partei an.

Ersatzbewerber Julian Gerz

Wolfgang Braunstein kommt aus Mußbach und ist Schulleiter. Er gehört der Landesarbeitsgemeinschaft Bildung an. Beide Bewerber wollen sich auch um einen Platz auf der Landesliste bewerben. Braunstein verzichtet darauf, als Ersatzbewerber zu kandidieren, um Julian Gerz aus Haßloch einzubinden. Dieser ist Mitglied im Gemeinderat und hat im Zuge dessen erfolgreiche Onlinekampagnen für die Grünen in Haßloch organisiert. Sein Engagement wurde mit 30 Ja-Stimmen bei je einer Nein-Stimme und einer Enthaltung gewürdigt. Er wird als Ersatzbewerber für Eckart Lube in die Landtagswahl gehen.

Spezialgebiete Klimawandel und Artenschutz

Lube erklärte, sich für die klassischen grünen Themen Klimawandel und Artenschutz einsetzen zu wollen. Gefragt sei dringend ein Investitionsprogramm im Bereich der nachhaltigen Wirtschaft, auch um neue Arbeitsplätze in diesen Branchen zu schaffen. Ziel der Grünen bei den nächsten Landtags- und Bundestagswahlen müsse es sein, Mehrheitsregierungen anzuführen. Lube sagt: „Die nächsten zehn Jahren entscheiden darüber, ob wir die Wende packen. Daher haben wir keine Zeit mehr zu verlieren.“

2016 waren die Grünen in Neustadt mit Jonas König aus Mußbach angetreten. Er kam damals auf 7,2 Prozent der Stimmen.