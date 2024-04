Bei der Gemeinderatswahl am 9. Juni werden die Grünen in Esthal erstmalig mit einer eigenen Liste antreten.

René Löwe, der als Listenführer gewählt wurde, wird gemeinsam mit Heike Leidner und Claus Ulrich Sakschewski für die Partei ins Rennen gehen. „Es ist ein historischer Schritt für uns, mit einer eigenen Liste anzutreten. Wir sind überzeugt, dass wir mit unseren Kernthemen wie Umweltschutz, soziale Gerechtigkeit und nachhaltige Entwicklung die Politik in Esthal positiv beeinflussen können“, wird René Löwe in einer Pressemitteilung zitiert. Heike Leidner fügte hinzu: „Wir sehen eine wachsende Unterstützung in der Gemeinde und freuen uns darauf, unsere Visionen und Pläne mit den Bürgerinnen und Bürgern zu teilen.“ Das vollständige Wahlprogramm werde in den kommenden Wochen vorgestellt. „Unser Ziel ist es, Esthal zu einem Vorbild für nachhaltiges und gerechtes Zusammenleben zu machen. Mit innovativen Ideen und echtem Engagement wollen wir den Gemeinderat bereichern“, so Claus Ulrich Sakschewski.

Im Esthaler Ortsgemeinderat sind seit vielen Jahren nur drei Fraktionen vertreten: CDU, FWG und SPD. Die Mehrheit hat traditionell die CDU, derzeit mit neun von 16 Sitzen.