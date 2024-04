Die Grünen treten am 9. Juni bei den Ortsgemeinderatswahlen in Deidesheim und in Forst sowie bei den Verbandsgemeinderatswahlen an.

Alle drei Listen stellten eine „gesunde Mischung aus Altbewährten und neuen Kandidatinnen und Kandidaten“ dar, heißt es in einer Pressemitteilung. Sie bildeten - von Jung bis Alt - in Beruf und Praxis ein breites Spektrum der Bevölkerung ab. Die ersten Plätze sind jeweils drei- und/oder zweifach besetzt, auf diese Weise wird die geforderte Anzahl an Bewerbern und Bewerberinnen erreicht. Zum Kennenlernen der Kandidatinnen und Kandidaten laden die Grünen zu einem Treffen am Sonntag, 5. Mai, 14 bis 16 Uhr, in das Grüne Büro, Weinstraße 46, in Deidesheim ein.

Die Listen:

Stadt Deidesheim: Thomas Walter Schmitt, Uwe Sterzik, Herbert Latz-Weber, Dirk Rißland, Alexander Dominik Ratter, Gabriele Zürker, Ruth Maria Elisabeth Ratter, Kristina Schneider, Gisela Weber, Bernd Stoll.

Ortsgemeinde Forst: Thomas Keller, Pia Maria Keller, Heinz-Michael Karsch, Katja Ellen Dimpfl.

Verbandsgemeinde Deidesheim: Pia Maria Keller, Herbert Latz-Weber, Margit Babapirali, Uwe Sterzik, Thomas Walter Schmitt, Dirk Rißland, Gabriele Zürker, Thomas Keller, Birgit Wiebke, Jürgen Schmidt, Ruth Maria Elisabeth Ratter, Heinz-Michael Karsch, Katja Ellen Dimpfl, Alexander Dominik Ratter, Misbah Khan, Bernd Stoll, Gisela Weber, Kristina Schneider.