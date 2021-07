Auf welchen Flächen künftig in Neustadt und den Ortsteilen gebaut werden darf, regelt der einheitliche Regionalplan Rhein-Neckar. Weil dieser geändert werden soll, hat die Stadtverwaltung ihre Wünsche in einer Stellungnahme formuliert. Diese hat die Mehrheit des Stadtrats jüngst abgesegnet. Erwartungsgemäß stimmte die komplette Grünen-Fraktion gegen die Stellungnahme, ebenso der Landwirt Volker Lichti (CDU). Bei den Flächen werde unter anderem der Naturschutz vernachlässigt, sollten dort einmal Wohn- oder Gewerbegebiete entstehen, so die Argumentation. Oberbürgermeister Marc Weigel (FWG) und Baudezernent Bernhard Adams (parteilos) stellten klar: Auf dem umstrittenen Areal, wo heute die Solidarische Landwirtschaft (Solawi) ansässig ist, soll kein Gewerbe entstehen, sondern eine große Photovoltaik-Anlage.