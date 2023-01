Der Grünen-Kreisverband Neustadt will seine Mitglieder und Unterstützer bei einem Neujahrsempfang auf die Arbeit in 2023 einstimmen. Treffpunkt dafür ist am Sonntag, 29. Januar, um 11 Uhr das Wespennest (Friedrichstraße 36). Dabei werden die beiden Fraktionsvorsitzenden Elke Kimmle und Rainer Grun-Marquardt über die Arbeit im Stadtrat berichten. Außerdem hat die Grünen-Landesvorsitzende Natalie Cramme-Hill zugesagt, die über die aktuellen Herausforderungen für Rheinland-Pfalz sprechen wird.